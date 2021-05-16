«Вердер» уволил главного тренера за тур до конца нынешнего розыгрыша Бундеслиги

Главный тренер бременского «Вердера» Флориан Кофельдт отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



В матче заключительного 34-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» бременской командой будет руководить Томас Шааф. Встреча состоится 22 мая.



Напомним, Кофельдт возглавлял основную команду бременского «Вердера» с 2017 года. Ранее специалист занимал пост помощника наставника бременской команды.

«Вердер», набрав 31 очко, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 и борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. Ранее чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария». Высший дивизион страны досрочно покинул гельзенкирхенский «Шальке».