«Ахмат» — «Спартак»: Промес сократил отставание гостей
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. К 55-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Спартак».
На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала.
Московский «Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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