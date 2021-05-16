«Ахмат» — «Спартак»: Промес сократил отставание гостей

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. К 55-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Спартак».

На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала.

Московский «Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».