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«Фиорентина» дома проиграла «Наполи», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» дома проиграла «Наполи», Кокорин остался в запасе
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Фиоретина» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 56-й минуте встречи прямую красную карточку получил голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговский, находившийся на скамейке запасных. Позже форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье открыл счёт в матче. На 67-й минуте встречи полузащитник Пётр Зелиньски упрочил преимущество гостей в счёте, забив после передачи Инсинье.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, однако так и не вышел на поле.

«Наполи» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (39) — на 13-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал «Интер».

Италия - Серия А. 37-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Инсинье – 56'   0:2 Венути – 67' (автогол)
Удаления: Дронговский – 56' / нет
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