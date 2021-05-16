«Фиорентина» дома проиграла «Наполи», Кокорин остался в запасе

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Фиоретина» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 56-й минуте встречи прямую красную карточку получил голкипер «Фиорентины» Бартломей Дронговский, находившийся на скамейке запасных. Позже форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье открыл счёт в матче. На 67-й минуте встречи полузащитник Пётр Зелиньски упрочил преимущество гостей в счёте, забив после передачи Инсинье.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, однако так и не вышел на поле.
«Наполи» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (39) — на 13-м месте. Ранее чемпионом Италии досрочно стал «Интер».
- 16 мая 2021
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