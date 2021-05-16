«Динамо» обыграло ЦСКА. «Рубин» пробился в Лигу конференций, сыграв вничью с «Ротором»

Сегодня, 16 мая, состоялся матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» также провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.



На 18-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян. На 65-й минуте нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев сравнял счёт, а 7 минут спустя оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Эджуке смог сравнять счёт на 79-й минуте. Но на 89-й минуте Арсен Захарян принес победу столичному «Динамо», перебросив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

В параллельном матче «Химки» сыграли вничью с «Сочи» 0:0. А казанский «Рубин» с «Ротором» 1:1.



Таким образом, «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Так как по личным встречам казанская команда опережает сочинцев. «Сочи» сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

ЦСКА закончил турнир на 6-м месте с 50 очками. «Динамо» финишировало на 7-й строчке также с 50 очками.



«Ротор» (22 очка) останется в РПЛ только в случае, если «Уфа» проиграет дома «Арсеналу».