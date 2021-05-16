Джеррард сравнил чемпионство в ШПЛ с победой в стамбульском финале ЛЧ с «Ливерпулем»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал невероятный сезон «джерс» в шотландской Премьер-лиги, в котором они не потерпели ни одного поражения.



«Я хотел насладиться этим моментом, потому что прошло много времени с тех пор, как я чувствовал запах этого успеха и шампанского. Сейчас от меня просто воняет алкоголем. Побеждать действительно приятно, и я хочу ещё. Я голоден до побед, как и все в нашей команде.



Могу сравнить эту победу с той, что я одержал в составе „Ливерпуля“ в стамбульском финале Лиги чемпионов в 2005 году. Я люблю выигрывать. Это мой драйв, это мой кайф, это то, ради чего я встаю с постели по утрам. Моя семья всегда будет для меня на первом месте в моей жизни, а футбол — на втором. У меня всё ещё есть драйв и голод, чтобы достичь большего. Это мой первый трофей в качестве тренера, и, надеюсь, далеко не последний», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.



Клуб из Глазго одержал 32 победы и шесть раз сыграл вничью. «Рейнджеры» набрали 102 очка, забили 92 мяча и пропустили всего 13 голов. Второе место занял «Селтик», набравший 77 очков. Третье место у «Хиберниана» (63 очка).



«Рейнджерс» выиграл трофей ШПЛ впервые за 10 лет.



В финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005 «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» (3:3, 3:2 по пенальти), проигрывая по ходу матча со счётом 0:3.

«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии, не уступив ни разу