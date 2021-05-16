Федун: есть надежда, что «Спартак» выступит в ЛЧ не так, как остальные российские клубы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2) и выход московской команды в квалификацию Лиги чемпионов.
«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Всё было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведём не так, как остальные российские клубы», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
- 16 мая 2021
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