«Уфа» — «Арсенал»: хозяева вышли вперёд

В эти минуты проходит матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.



На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Олег Иванов.



Встреча должна была начаться в 14:00. Но из-за погодных условий её перенесли на 2 часа.



Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа» (22), занимающая 14-е место, также борется за выживание.