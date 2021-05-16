Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Николича рассказал о будущем наставника «Локомотива»

Агент Николича рассказал о будущем наставника «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

В другом матче заключительного тура РПЛ «Локомотив» принимал «Урал». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, Локомотив» сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. Деян Йоксимович, агент главного тренера «Локо» Марко Николича, выразил мнение по поводу будущего наставника.

«Сейчас не могу комментировать будущее Марко. Встречи с руководством „Локомотива“ сегодня не было. Сегодня Марко улетает домой в Сербию. Вопрос с контрактом решится после отпуска? Может даже через пару дней», — передаёт слова Йоксимовича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Московский «Локомотив» занял 3-е место в РПЛ, набрав 56 очков в 30 играх.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021