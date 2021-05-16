Цорн: поздравляю «Спартак». Тедеско вывел команду в квалификацию ЛЧ и выполнил свою задачу
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2) и выход московской команды в квалификацию Лиги чемпионов.
«Поздравляю «Спартак» и всех его болельщиков с отличным результатом в этом сезоне. Доменико занял второе место и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов. Считаю, что этим он выполнил свою задачу в «Спартаке», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России, санкт-петербургский «Зенит».
Федун: есть надежда, что «Спартак» выступит в ЛЧ не так, как остальные российские клубы
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