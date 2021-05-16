Черевченко: доволен итоговым 8-м местом «Химок». Будет проблемой сохранить состав

В матче заключительного тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Сочи». Главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко прокомментировал результат, а также рассказал о будущем команды.



«Очень рад за «Химки», что выбрались из ситуации, которая сложилась вначале. Горжусь футболистами, поблагодарил их, а также докторов, административный отдел. Всем большое спасибо.



Мирзов не мог выйти сегодня, потому что последние два-три матча играл на уколах. Не разочарован ли, что не подобрались к еврокубкам? Доволен, что мы заняли восьмое место. У нас будет проблема сохранить состав, но у нас есть месяц, который я дал игрокам на отдых.



Что касается будущего Глушакова и Идову, у меня понимания на этот счёт нет, пока не встречусь с руководством. Травма Тихого? Доктора сказали, что это боковые связки колена.



Если мы сыграли без пропущенных мячей, то, наверное, я доволен Логашовы. Но это заслуга всей команды. Логашову же не 18-19 лет», — передает слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



«Химки» закончили турнир на 8-м месте с 45-ю очками. «Сочи» финишировали на 5-й строчке с 53 очками и сыграют во втором квалификационном раунде Лиги конференций.





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