Олич: ЦСКА очень легко пропустил два гола в матче с «Динамо». Это детские ошибки

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

«Сегодня первые полчаса были очень хорошие, контролировали игру, проводили качественные атаки. Но за 10 минут до конца первого тайма выпустили игру из-под контроля. Надеялся, что за перерыв команда отдохнёт. Недоволен тем, как провели второй тайм, как вышли на него. „Динамо“ показало хорошую игру, контролировало её во втором тайме.



Такой опытный игрок, как Васин, который хорошо играет головой и важен для команды — не мог сыграть второй тайм. Карпов — молодой игрок. Было видно, что на этом уровне у него ещё есть проблемы с концентрацией, недостатком опыта. Очень легко пропустили первый и второй гол. Это детские ошибки. Много футболистов во втором тайме играли не так, как мы начали первый тайм. Много причин, почему мы пропустили три гола.



Очень доволен Бохиненом, но это его первая игра в старте после долгой травмы. По такой погоде было тяжело. Он сказал, что не может сыграть во втором тайме больше 15 минут.



Были проблемы, были травмы. Есть много хороших качественных игроков, но не все они были всегда вместе. Мне нужны все здоровые игроки — это самое главное. У нас была неделя, когда были игры с „Сочи“, „Спартаком“, „Локо“ в Кубке, а мы не знали, сколько у нас игроков — 11 или 12. Я не хочу, чтобы такая ситуация повторялась. Не могу сказать, что команда не готова физически. Когда я пришёл, уже были травмы. Потом уехали в сборные. Марио после сборной, где он сыграл все три матча по 90 минут, играл и у нас. Это большая нагрузка на мышцы. Он очень важный игрок для нас», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.