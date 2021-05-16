К Виллиану сохраняется интерес со стороны нескольких клубов. Самый предметный — из MLS
Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно планирует разгрузить платёжную ведомость. Одним из основных кандидатов на продажу является вингер Виллиан, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, к 32-летнему бразильцу есть предметный интерес со стороны нескольких европейских клубов. Однако самым вероятным местом продолжения карьеры Виллиана называется «Интер Майами», выступающий в МЛС. Флоридский клуб пытался подписать бразильского полузащитника ещё прошлым летом, однако тогда он выбрал именно «канониров», перейдя из «Челси» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне АПЛ Виллиан провёл 25 матчей, забил 1 гол и стал автором 5 результативных передач. Его контракт с «Арсеналом» действует до 30 июня 2023 года.
Микель Артета: в этом сезоне мы не видим лучшего Виллиана
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