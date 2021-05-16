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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, опередив Кержакова

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, опередив Кержакова
Футбол 0

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-лиги, забив к настоящему моменту 137 голов.

Таким образом Дзюба обошёл бывшего форварда сине-бело-голубых Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча, забитых в матчах РПЛ.

Капитану сборной России осталось опередить лишь Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола в чемпионатах России. До него форварду «Зенита» — всего 6 мячей.

Отметим, что в матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» 32-летнему Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.

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