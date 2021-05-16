Ринат Дасаев: думаю, на столетие клуба «Спартак» станет чемпионом

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2) и выход московской команды в квалификацию Лиги чемпионов.



«Поздравляю «Спартак» со вторым местом. Думаю, на следующий год на столетие клуба станут чемпионами. Вы сами знаете, последняя игра очень нервозная. Ждать красивой игры смысла нет, надо набирать очки. Наверное, поэтому игра была не очень динамичная, но главное — результат. «Спартак» сравнял счёт, это достойно», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России, санкт-петербургский «Зенит».