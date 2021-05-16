Федотов подвёл итоги сезона для «Сочи»

В матче заключительного тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Сочи». Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов прокомментировал результат.



«Хочу поблагодарить руководство, что оно весь сезон было с нами и поддерживало. Сказал в раздевалке, что у нас не было ни одного провального матча. Мы пришли на итоговое пятое место, всё справедливо в целом. То, что достигнуто для такой молодой команды во втором сезоне, дорогого стоит. Практически этим же составом бились за сохранение прописки. Поздравляю наших преданных болельщиков. Они заставляют нас отдаваться на сто процентов нашему любимому делу.



Была ли мысль о еврокубках перед матчем? Все взрослые люди и прекрасно всё понимали, нужно было уйти от этой ответственности. Вначале мы играли здорово, была пара хороших моментов. Если бы забили, игра пошла бы по другому сценарию. Мы изучали «Химки», они молодые и озорные. Ни на секунду не дали нам расслабиться. Жаль, что не удалось реализовать свои моменты.



Следил ли за матчем «Динамо» — ЦСКА? Поскольку-постольку. Конечно, многое зависит от других команд, но ребята до конца не знали, как складываются другие игры. Мы надеемся только на себя.



Что касается выхода в еврокубки, эмоции придут, ребята отдали много сил. Зашёл президент, сказал тёплые слова. Мне показалось, что ребята пока толком не осознали, что в еврокубках. Сейчас придут в себя, и мы отметим.



Сборники уезжают готовиться к турнирам. У остальных отпуск. Планируем собраться в Сочи где-то 16 июня. Работы предстоит много, надо комплектоваться, новый турнир и новая ответственность. Нужно быть к нему готовыми, необходима длинная скамейка, потому что график будет плотным. Потребуется качественная ротация», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.