Тедеско — о ничьей с «Ахматом»: мы люди, а людям свойственно ошибаться

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).
«Мы люди, а не машины. У Соболева, как и у Промеса, был момент в первом тайме, счёт мог бы сложиться в нашу пользу. Но повторюсь: мы люди, а людям свойственно ошибаться. Идеального матча быть не может, а ошибки неизбежны. Нам либо надо было сказать: «Да, мы третьи». Либо сказать самим себе, что плохих дней не бывает, а бывает плохая игра. И нам надо сделать всё, чтобы доказать: мы лучше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России, санкт-петербургский «Зенит».
- 16 мая 2021
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