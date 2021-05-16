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Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о поражении от «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ. Его подопечные уступили со счётом 0:1.

«Был сложный матч. Мы сражались и большую часть времени играли в обороне, при этом оборонялись достаточно организованно. Держались до последнего, но, к сожалению, не смогли достоять до конца.

Что касается замены Биквалфи, то у него было небольшое повреждение. Судейство? Оно было качественное и хорошее. Что касается решений арбитра, то пока не посмотрю моменты — ничего не скажу», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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