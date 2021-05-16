Дин Смит рассказал о задаче «Астон Виллы» на остаток сезона

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал поражение «Астон Виллы» в матче 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:3).
«Мне показалось, что сегодня в первом тайме мы выглядели действительно хорошей командой. Нам не повезло, что мы не смогли забить больше.
Во второй половине встречи игроки „Пэлас“ контратаковали лучше нас, а нам не хватало той интенсивности, которая была в первом тайме. Соперник был агрессивнее, а мы не могли играть с мячом так же хорошо, как делали это в первом тайме. Матч стал разбиваться на отрезки, где каждая команда попеременно владела инициативой.
Это поражение, безусловно, бьёт по нашим надеждам финишировать в первой половине турнирной таблицы. Теперь мы отстаем от „Лидс Юнайтед“ на четыре очка, и у нас осталась лишь одна задача на остаток сезона — хорошо финишировать», — цитирует Смита BBC.
Видео первого гола «Астон Виллы» в матче с «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» в 36 матчах набрал 44 очка и поднялся на 13-е в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) — на 11-м месте.
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