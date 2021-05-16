Тедеско: какую команду буду тренировать после «Спартака»? Мою семью!

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2. Таким образом, «Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Главный тренер московского клуба Доменико Тедеско прокомментировал результат.



«По сезону были матчи, где мы легко отдали очки. Например, матчи против «Сочи», «Урала», «Уфы». Когда пропускали в конце и упускали свои моменты. Мы могли выиграть дома даже у «Зенита». Так что у нас могло бы быть на 7-8 очков больше. Но невозможно выиграть все матчи.



«Зенит» стал заслуженным чемпионом. Они стабильны. В этом году меньшей разрыв между первым и вторым местом. И я верю во всех игроков «Спартака» – что они могут лучше. Какую команду буду тренировать следом? Мою семью!» — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

«Эмоции, по которым мы будем скучать». «Спартак» опубликовал видео, посвящённое Тедеско