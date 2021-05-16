«Спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Гендиректор клуба – о выходе в Лигу конференций
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0) и выход команды в Лигу конференций.
«Мы сами начинаем писать эту историю. Надо немного расслабиться и отдохнуть, а потом готовиться к новому сезону и Лиге конференций. Хотел бы сказать спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Жаль, что сегодня не удалось победить, но было большое давление на ребят, было тяжело, хотя моменты имели», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:16
-
17:14
-
17:09
-
17:09
-
17:08
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:59
-
16:53
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:43
-
16:42
-
16:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам