«Спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Гендиректор клуба – о выходе в Лигу конференций

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0) и выход команды в Лигу конференций.



«Мы сами начинаем писать эту историю. Надо немного расслабиться и отдохнуть, а потом готовиться к новому сезону и Лиге конференций. Хотел бы сказать спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Жаль, что сегодня не удалось победить, но было большое давление на ребят, было тяжело, хотя моменты имели», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.