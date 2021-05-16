Николич — о нарушении на Камано: вы можете прочитать между строк, что я об этом думаю

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил судейскую работу в матче 30-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Нарушение на Камано? Вы знаете мой стиль: я не комментирую. Думаю, вы можете прочитать между строк, что я об этом думаю. У Франсуа сломана челюсть. Надеюсь, с ним будет всё в порядке.

Отсутствие Мухина? В заявке не было не только Мухина, но и Эдера, Зе Луиша, Баринова, Рыбуса. У нас был сложный график, выдался непростой сезон. Игроки подустали и травмированы, поэтому отсутствовали сегодня в заявке», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.