Гендиректор «Сочи»: чемпионство через два года? Будем всё для этого делать

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о перспективах команды в следующем сезоне.
«Что касается задачи выхода в группу, то, конечно, нам главное не просто участие, а результат и победы. У нас шаг вперёд каждые два года – из второй лиги в первую, из ФНЛ в РПЛ, теперь в еврокубки. Ждать ли чемпионство через два года? Будем всё делать для этого», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи» в Лигу конференций вышел «Рубин».
- 16 мая 2021
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