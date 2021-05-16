Гарри Кейн мастерски реализовал выход один на один в матче с «Вулверхэмптоном». Видео

В Лондоне в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в родных стенах принимает «Вулверхэмптон Уондерерс». После первого тайма счёт 1:0 в пользу «шпор».
Нули на табло продержались аж до 45-й минуты, когда полузащитник хозяев Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал длинный заброс из глубины на нападающего Гарри Кейна, который подхватил мяч, ворвался в штрафную, обыграл вратаря «Вулвз» Руя Патрисиу и поразил уже пустые ворота.
Это 22-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ. Кейн снова вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки, опережая нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на один забитый мяч.
«Тоттенхэм» в 35 матчах набрал 56 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Волки» (45) — на 12-м.
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