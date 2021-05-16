Дмитрий Кузнецов: все говорили, что ЦСКА при Оличе будет играть, вот вам, пожалуйста
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил игру москвичей в завершившемся сезоне-2020/2021.
«Все же говорили, что ЦСКА при Оличе будет играть, вот вам, пожалуйста. Пусть защитники Олича делают выводы. Пропустили три мяча, в защите играют безобразно. Желание и азарт были, но нельзя же разваливаться и пропускать три мяча во втором тайме.
Надо трезво оценивать ситуацию. Сейчас будет много проблем с трансферами, с тренером. Даже не знаю, что будет дальше. Усиление должно быть обоснованным: или ЦСКА в следующем году будет бороться за еврокубки, или будет то же самое. Влашича нет — игры тоже. Команда без Влашича играет хуже, это лидер», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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