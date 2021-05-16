Акинфеев пропускал, на поле ловили выбежавших фанатов. Лучшие фото с матча «Динамо» — ЦСКА

16 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев встречи.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результат матча.



«Сегодня первые полчаса были очень хорошие, контролировали игру, проводили качественные атаки. Но за 10 минут до конца первого тайма выпустили игру из-под контроля. Надеялся, что за перерыв команда отдохнёт. Недоволен тем, как провели второй тайм, как вышли на него. „Динамо“ показало хорошую игру, контролировало её во втором тайме, — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.