Дзюба — о гонке бомбардиров РПЛ: Азмун, наверное, с коня упал, когда катался у себя

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в заключительном матче сезона с «Тамбовом» (5:1) и лидерстве в гонке бомбардиров РПЛ.

«Эмоции самые восхитительные. Буду проставляться обязательно! (на вопрос от человека из-за кадра. — Прим. „Чемпионата“). Родился третий сын, забил 200-й гол, оформил покер, ещё и Сердара обогнал. Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.



Когда в последний раз четыре забивал? Мне кажется, как-то за сборную было. А, я же здесь и забивал Сан-Марино. Это вообще мой любимый стадион. Очень сильно люблю стадион в Саранске.



По-моему, мы рекорд „Спартака“ повторили по голам. Мне не важно, что это спартаковский рекорд. Просто бить рекорды — это приятно. Когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».