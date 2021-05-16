Дзюба — о гонке бомбардиров РПЛ: Азмун, наверное, с коня упал, когда катался у себя

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в заключительном матче сезона с «Тамбовом» (5:1) и лидерстве в гонке бомбардиров РПЛ.
«Эмоции самые восхитительные. Буду проставляться обязательно! (на вопрос от человека из-за кадра. — Прим. „Чемпионата“). Родился третий сын, забил 200-й гол, оформил покер, ещё и Сердара обогнал. Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.
Когда в последний раз четыре забивал? Мне кажется, как-то за сборную было. А, я же здесь и забивал Сан-Марино. Это вообще мой любимый стадион. Очень сильно люблю стадион в Саранске.
По-моему, мы рекорд „Спартака“ повторили по голам. Мне не важно, что это спартаковский рекорд. Просто бить рекорды — это приятно. Когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
- 16 мая 2021
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