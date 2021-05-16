Доменико Тедеско рассказал, почему «Спартаку» не удалось обыграть «Ахмат»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско проанализировал матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

«По тому, как мы вошли в игру, сложилось хорошее ощущение. Создавали хорошие моменты и развивали атаки. Было два момента у Промеса. Потом мы вдруг потеряли концентрацию и внимание. Что привело к необоснованным потерям мяча. Как следствие – «Ахмат» давил, забил два гола. Честно, не знаю, почему так произошло. Ведь в таких матчах важно хорошо начать.

В перерыве провели анализ. Знаю, что все ребята верили: мы можем отыграться. Настроение в раздевалке было не лучшим, но мы показали качество и характер. И по достоинству заняли второе место», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.