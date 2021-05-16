«Мы выбились снизу наверх». Гендиректор «Локомотива» подвёл итоги сезона

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подвёл итоги сезона-2020/2021 и поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку.

«Всех болельщиков приятно видеть в хорошем настроении рядом с командой. Без вашей поддержки мы бы не добились таких результатов, которые имеем сейчас. Как игрок в прошлом, когда я слышу: «Локомотив» вперёд! Мне самому хочется выходить на поле и отдавать все силы за этот клуб. Мы все: клуб, игроки и тренеры — выполнили очень сложную задачу. Выбились снизу наверх. И все это благодаря вам, дорогие болельщики», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Локомотив», набрав 56 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.