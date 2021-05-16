Валерий Филатов оценил выступление «Локомотива» в сезоне-2020/2021

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов оценил выступление команды в завершившемся сезоне-2020/2021.

«Сезоном доволен. Конечно, обидно, что не заняли второе место. Но всё было в наших руках, надо было с «Динамо» нормально играть. Так что обижаться можно только на себя. Учитывая осенние результаты, кажется ли третье место фантастикой? Конечно, мы об этом и думать не могли.

Мы ждали этого результата от Николича, знали, что это квалифицированный тренер. Пока 50 на 50 с Мухиным, а так, в принципе, кроме Чорлуки, всё нормально. Надеюсь, с Жемалетдиновым контракт будет продлён. С Мухиным идёт «непонятка»: может останется, может нет. Надежда на то, что он останется есть», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.