Масалитин: шестое место ЦСКА — уровень футболистов на данный момент
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги сезона для армейцев и высказался о будущем команды.
«Возможно, стоит сделать шаг назад, а потом — два вперёд. У команды происходил застой, сейчас пришли новые люди, новый тренер. Посмотрим, какие изменения будут в межсезонье. Что касается причин шестого места в таблице, то это уровень футболистов на данный момент. Такие игроки, которые способны быть средними. В сегодняшней игре есть минусы с заменами. Влашич? В весенней части сезона он тоже, мягко говоря, не блистал и не проявил себя лидером», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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