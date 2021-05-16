«Судья подумал, что я бросил в него бутылку». Карпин — об удалении в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).
«Что произошло в моменте с удалением? Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.
Как оценю игру команды? Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчёт игру против «Урала» — лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Всё остальное было намного лучше, чем было.
Сезон неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры – есть над чем работать», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».
- 16 мая 2021
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