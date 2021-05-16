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Боярский: слова о том, что Дзюба забивает только аутсайдерам? Это элементарная зависть

Боярский: слова о том, что Дзюба забивает только аутсайдерам? Это элементарная зависть
Футбол / РПЛ 0

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал покер Артёма Дзюбы в матче с «Тамбовом» (5:1).

«Артём сделал прекрасный подарок себе и ребёнку. Вся эта мышиная возня последующих мест меня мало интересует. Пускай они попытаются догнать «Зенит», но это исключено. Дзюба был на первом месте, на первом и остался.

Слова о том, что Дзюба забивает только таким командам, как «Тамбов»? Пускай они забьют кому-нибудь, у самих рыльце в пуху. На такие комментарии не надо обращать внимание. Элементарная зависть», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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