Боярский: слова о том, что Дзюба забивает только аутсайдерам? Это элементарная зависть

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал покер Артёма Дзюбы в матче с «Тамбовом» (5:1).

«Артём сделал прекрасный подарок себе и ребёнку. Вся эта мышиная возня последующих мест меня мало интересует. Пускай они попытаются догнать «Зенит», но это исключено. Дзюба был на первом месте, на первом и остался.



Слова о том, что Дзюба забивает только таким командам, как «Тамбов»? Пускай они забьют кому-нибудь, у самих рыльце в пуху. На такие комментарии не надо обращать внимание. Элементарная зависть», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.