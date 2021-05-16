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«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и взобрался на шестое место в турнирной таблице АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и взобрался на шестое место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В Лондоне в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в родных стенах встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол хозяева забили на 45-й минуте — полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал длинный заброс из глубины на нападающего Гарри Кейна, который подхватил мяч, ворвался в штрафную, обыграл вратаря «Вулвз» Руя Патрисиу и поразил уже пустые ворота.

Видео гола Гарри Кейна

На 62-й минуте защитник «шпор» Серхио Регилон выиграл борьбу на левом фланге и сделал передачу к штрафной. Нападающий Гарет Бэйл плотно пробил низом — Руй Патрисиу отразил мяч перед собой, но первым на добивании оказался уже знакомый нам Пьер-Эмиль Хёйбьерг и переправил мяч за линию ворот.

Видео гола Пьера-Эмиля Хёйбьерга

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая по дополнительным показателям «Вест Бромвич Альбион». «Волки» (45) — на 12-м.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 16:05 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Кейн – 45'   2:0 Хёйбьерг – 62'
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