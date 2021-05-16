Леонид Слуцкий станцевал в раздевалке после выхода «Рубина» в Лигу конференций

Медиа-служба казанского «Рубина» опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором команда вместе с тренерским штабом во главе с Леонидом Слуцким в раздевалке празднует завершение сезона 2020/2021, по итогам которого клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» ФК «Рубин».

В сезоне 2020/2021 команда Леонида Слуцкого заняла 4-е место в Российской Премьер-лиге, набрав 53 очка в 30 матчах.