Итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2020/2021

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи последнего, 30-го, тура. Таким образом, сезон-2020/2021 в чемпионате России подошёл к своему завершению.
На первом месте финишировал санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков. Второе место занял московский «Спартак» (57). Именно эти два клуба представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (56), который в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Четвёртое и пятое места занимают «Рубин» и «Сочи» соответственно. В активе обоих клубов по 53 очка. Они начнут свой еврокубковый путь с квалификации Лиги конференций УЕФА.
На шестом месте расположился столичный ЦСКА (50). Седьмое место у московского «Динамо» (50). Восьмое место — «Химки» (45). Девятое — «Ростов» (43). Десятое место занял «Краснодар» (41).
На 13-е место благодаря победе в матче последнего тура поднялась «Уфа» (25). 14-е место занял тульский «Арсенал».
В зоне вылета финишировали «Ротор» (22) и «Тамбов» (13), которые покидают Российскую Премьер-Лигу.
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»
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