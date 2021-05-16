Победный гол 17-летнего Захаряна на последних минутах — в видеообзоре «Динамо» — ЦСКА

Сегодня, 16 мая, состоялся матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» также провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.
На 18-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян. На 65-й минуте нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев сравнял счёт, а 7 минут спустя оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Эджуке смог сравнять счёт на 79-й минуте. Но на 89-й минуте Арсен Захарян принес победу столичному «Динамо», перебросив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Видеообзор матча «Динамо» — ЦСКА
ЦСКА закончил сезон в Российской Премьер-Лиге на 6-м месте с 50 очками. «Динамо» финишировало на 7-й строчке также с 50 очками.
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