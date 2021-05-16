Два удаления — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Урал»

В матче заключительного, 30-го, тура РПЛ «Локомотив» принимал «Урал». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 27-й минуте встречи с поля был удалён полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк. На 75-й минуте арбитр удалил ещё одного игрока гостей, хавбека Даниэля Мишкича. Гол в концовке встречи забил хавбек «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский.
Видеообзор матча «Локомотив» — «Урал»
Таким образом, «Локомотив», набрав 56 очков, финиширует на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. В следующем сезоне железнодорожники начнут своё выступление в еврокубках с группового этапа Лиги Европы. «Урал» (34) занял 12-е место по итогам сезона Российской Премьер-Лиги, сохранив прописку в элитном дивизионе.
- 16 мая 2021
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