Чорлука тепло попрощался с «Локо», Смолов позировал с «пушкой». Лучшие фото с «РЖД Арены»

16 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» в заключительном туре сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Команда гостей заработала два удаления и заканчивала игру вдевятером.

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме поблагодарил защитника Ведрана Чорлуку за 9 лет в команде. Сегодня хорват провёл последний матч в составе железнодорожников, он покидает клуб по окончании сезона.



«Хочу тебя поблагодарить перед всей командой, перед болельщиками. Спасибо за эти девять лет. Ты знаешь, насколько ты важен для клуба. Настоящий лидер, который многому меня научил, всегда подсказывал. Не только мне, но и каждому игроку «Локомотива». Спасибо, Ведран», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.