Райан Мэйсон: в этом сезоне у «Тоттенхэма» всё пошло не по плану

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон прокомментировал победу «шпор» в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (2:0).



«Сегодня самое главное — победа. Но мы смогли показать превосходную игру. Мы контролировали ход всего матча. Наши игроки атаки должны бить немного разочарованы, что в матче было забить всего два гола — они заслужили большего. При счёте 2:0 у „Вулвз“ было несколько моментов, но в целом мы контролировали матч.



Деле Алли — профессионал. Футболистам его уровня нелегко проводить долгое время в резерве. Алли начал последние три матча в стартовом составе — это многое говорит о нём. Он любит футбол, неустанно бегает, борется. Он разочарован, что не забил гол сегодня, ведь Деле заслужил это.



Мы — «Тоттенхэм Хотспур». Мы хотим участвовать в самых больших соревнованиях, в самых больших матчах. В этом сезоне всё пошло не по плану. В конце сезона произойдёт знаменательное событие — мы сыграем на глазах собственных болельщиков. Мы действительно не можем дождаться этого!» — приводит слова Мэйсона BBC.

Видео опасного момента с двумя попаданиями в штангу в матче «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая по дополнительным показателям «Вест Бромвич Альбион». «Волки» (45) — на 12-м.