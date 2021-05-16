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Райан Мэйсон: в этом сезоне у «Тоттенхэма» всё пошло не по плану

Райан Мэйсон: в этом сезоне у «Тоттенхэма» всё пошло не по плану
Футбол / Англия 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон прокомментировал победу «шпор» в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (2:0).

«Сегодня самое главное — победа. Но мы смогли показать превосходную игру. Мы контролировали ход всего матча. Наши игроки атаки должны бить немного разочарованы, что в матче было забить всего два гола — они заслужили большего. При счёте 2:0 у „Вулвз“ было несколько моментов, но в целом мы контролировали матч.

Деле Алли — профессионал. Футболистам его уровня нелегко проводить долгое время в резерве. Алли начал последние три матча в стартовом составе — это многое говорит о нём. Он любит футбол, неустанно бегает, борется. Он разочарован, что не забил гол сегодня, ведь Деле заслужил это.

Мы — «Тоттенхэм Хотспур». Мы хотим участвовать в самых больших соревнованиях, в самых больших матчах. В этом сезоне всё пошло не по плану. В конце сезона произойдёт знаменательное событие — мы сыграем на глазах собственных болельщиков. Мы действительно не можем дождаться этого!» — приводит слова Мэйсона BBC.

Видео опасного момента с двумя попаданиями в штангу в матче «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая по дополнительным показателям «Вест Бромвич Альбион». «Волки» (45) — на 12-м.

«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и взобрался на шестое место в турнирной таблице АПЛ
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