Два гола с пенальти — в видеообзоре матча «Рубин» — «Ротор»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с «Ротором». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Виталий Мешков из Дмитрова.

Счёт в матче на 78-й минуте открыл «Ротор», гол забил Фламарион, реализовавший пенальти. Однако «Рубин» не сдался так просто и на 90+3-й минуте сравнял счёт. На гол с пенальти казанцы также ответили забитым мячом с одиннадцатиметрового. Удар с «точки» реализовал Джордже Деспотович. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную ничью.

Видеообзор матча «Рубин» — «Ротор»

Таким образом, «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. «Ротор» (22) занял 15-е место в турнирной таблице и покидает РПЛ по итогам сезона-2020/2021.