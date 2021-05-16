Два гола с пенальти — в видеообзоре матча «Рубин» — «Ротор»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с «Ротором». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Виталий Мешков из Дмитрова.
Счёт в матче на 78-й минуте открыл «Ротор», гол забил Фламарион, реализовавший пенальти. Однако «Рубин» не сдался так просто и на 90+3-й минуте сравнял счёт. На гол с пенальти казанцы также ответили забитым мячом с одиннадцатиметрового. Удар с «точки» реализовал Джордже Деспотович. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную ничью.
Видеообзор матча «Рубин» — «Ротор»
Таким образом, «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. «Ротор» (22) занял 15-е место в турнирной таблице и покидает РПЛ по итогам сезона-2020/2021.
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