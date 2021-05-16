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Робсон-Кану воспользовался неразберихой в защите «Ливерпуля» и открыл счёт в матче. Видео

Робсон-Кану воспользовался неразберихой в защите «Ливерпуля» и открыл счёт в матче. Видео
Футбол / Англия 0

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит очередной матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Идёт 24-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте нападающий «дроздов» Хал Робсон-Кану получил, находясь у линии штрафной, отличную передачу от полузащитника Матеуса Перейры и вошёл в неё и с острого угла неотразимо пробил под дальнюю штангу.

Видео гола Хала Робсона-Кану

Это первый гол 31-летнего валлийца в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Робсон-Кану впервые с 2017 года появился в стартовом составе на матч АПЛ.

Мерсисайдцы в 35 матчах набрали 60 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

В первом круге турнира команды сыграли вничью — 1:1.

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