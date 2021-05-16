Робсон-Кану воспользовался неразберихой в защите «Ливерпуля» и открыл счёт в матче. Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит очередной матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Идёт 24-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 15-й минуте нападающий «дроздов» Хал Робсон-Кану получил, находясь у линии штрафной, отличную передачу от полузащитника Матеуса Перейры и вошёл в неё и с острого угла неотразимо пробил под дальнюю штангу.
Это первый гол 31-летнего валлийца в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Робсон-Кану впервые с 2017 года появился в стартовом составе на матч АПЛ.
Мерсисайдцы в 35 матчах набрали 60 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.
В первом круге турнира команды сыграли вничью — 1:1.
- 16 мая 2021
-
19:41
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:36
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:23