Слуцкий прокомментировал выход «Рубина» в еврокубки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выход казанской команды в Лигу конференций.
«Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали в этот год.
Я не готов сейчас говорить о трансферных новостях. Хотелось бы немного отдохнуть и уже с новыми силами приступить к работе и говорить о планах на будущее», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с «Ротором». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Виталий Мешков из Дмитрова.
Таким образом, «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. «Ротор» (22) занял 15-е место в турнирной таблице и покидает РПЛ по итогам сезона-2020/2021.
- 16 мая 2021
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