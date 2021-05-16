Слуцкий прокомментировал выход «Рубина» в еврокубки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выход казанской команды в Лигу конференций.

«Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали в этот год.



Я не готов сейчас говорить о трансферных новостях. Хотелось бы немного отдохнуть и уже с новыми силами приступить к работе и говорить о планах на будущее», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» встречался с «Ротором». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Виталий Мешков из Дмитрова.

Таким образом, «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. «Ротор» (22) занял 15-е место в турнирной таблице и покидает РПЛ по итогам сезона-2020/2021.