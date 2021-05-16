Салах ювелирным ударом сравнял счёт в матче «Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит очередной матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Идёт 43-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Гости сравняли счёт на 33-й минуте — нападающий «Ливерпуля» Садио Мане успешно поборолся за мяч у чужой штрафной и выкатил его на Мохамеда Салаха, который, находясь практически на углу штрафной, ювелирным обводящим ударом послал мяч под дальнюю штангу.

Видео гола Мохамеда Салаха

28-летний египтянин забил уже 22-й гол в нынешнем сезоне АПЛ и снова догнал нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в гонке бомбардиров.



Мерсисайдцы в 35 матчах набрали 60 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.



В первом круге турнира команды сыграли вничью — 1:1.