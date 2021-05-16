«Погоду мы не контролируем». Газизов ответил на претензии «Ротора»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу башкирцев в матче с тульским «Арсеналом» (2:1), благодаря которой команда осталась в РПЛ.

«Сейчас испытываю опустошение. Боролись за выживание, достигли результата. Пока только опустошение. Перенос встречи? Во-первых, не хотелось бы, чтобы коллеги из других клубов голословно говорили про сговоры и все остальное. Это неуважительно по отношению к другим командам. Я своих коллег уважаю. Погоду мы не контролируем. К тому же, сидеть два часа и ждать игры — очень сложно. Команда была настроена, потом сидишь, потом обратно на поле. Это непросто. Большое спасибо болельщикам, что не разошлись. Эту победу, которую заслужили наши болельщики. Была тяжёлая и эмоциональная игра, это очень сложно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.