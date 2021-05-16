«О чём говорить? 42 градуса на термометре». Тренер «Арсенала» — о переносе матча с «Уфой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

«О чём тут говорить? 42 градуса на термометре. Есть футболисты, которые переболели этой болезнью. Мы знаем, какие были последствия. Поэтому ни одна команда не хотела рисковать игроками. А рассказывать можно, что угодно. Есть регламент, есть показатели. Всё.

Мы пришли по ходу сезона, так что задачей номер один было сохранить команду. Мы это сделали. Весь год был тяжелым. За три минуты тут не рассказать ничего. Радует, что в этой непростой ситуации сделали дело. Дальше можно говорить, что хочешь, но команду мы сохранили», — приводит слова Дмитрия Парфёнова «Матч ТВ».