Газизов: надеюсь, моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал второе место «Спартака» по итогам сезона РПЛ.
«Надеюсь, какая-то моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть. Я приходил в «Спартак», для меня не было никакой разницы, кто и чего. Всегда надо смотреть на таблицу. Это самый важный фактор. Остальное — разговоры. Это всё, что угодно, но не спорт. Я смотрел сегодня на игру только своей команды», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2. «Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
«Спартак» показал эмоции команды после выхода в Лигу чемпионов
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