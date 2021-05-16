Газизов: надеюсь, моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал второе место «Спартака» по итогам сезона РПЛ.

«Надеюсь, какая-то моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть. Я приходил в «Спартак», для меня не было никакой разницы, кто и чего. Всегда надо смотреть на таблицу. Это самый важный фактор. Остальное — разговоры. Это всё, что угодно, но не спорт. Я смотрел сегодня на игру только своей команды», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2. «Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.