«Ты реально крут!» Антон Миранчук отреагировал на уход Чорлуки

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал уход защитника Ведрана Чорлуки из московского клуба.
«Мой друг Ведран! Большое спасибо за всё! Было приятно играть с тобой! Ты реально крут! Мы будем скучать по тебе», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба. «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо».
В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.
Ранее Чорлука поделился эмоциями от последнего матча за железнодорожников, в котором команда победила «Урал» (1:0). Хорват поблагодарил игроков, тренеров и руководителей, а также болельщиков «Локомотива».
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