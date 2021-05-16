«Ты реально крут!» Антон Миранчук отреагировал на уход Чорлуки

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал уход защитника Ведрана Чорлуки из московского клуба.

«Мой друг Ведран! Большое спасибо за всё! Было приятно играть с тобой! Ты реально крут! Мы будем скучать по тебе», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба. «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо».



В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.

Ранее Чорлука поделился эмоциями от последнего матча за железнодорожников, в котором команда победила «Урал» (1:0). Хорват поблагодарил игроков, тренеров и руководителей, а также болельщиков «Локомотива».