Семак — о покере Дзюбы в ворота «Тамбова»: команда пошла навстречу индивидуальным успехам

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1).

«Хочу поздравить команду, болельщиков с окончанием этого сезона, с сегодняшней победой. Несмотря ни на что сохранили мотивацию и качество игры, смогли победить, победить крупно. Рад за Артема, который стал лучшим бомбардиром, он в непростой ситуации сумел отыграть тот гандикап, который был между ними с Сердаром. Такое соперничество только украшает и добавляет конкуренции чемпионата. Есть сегодня за кого порадоваться и индивидуально, и за командную игру, и за молодёжь, из которой сегодня кто-то дебютировал, кто-то в стартовом составе, кто-то получил небольшое количество игрового времени. Рад за ребят, это для них дополнительный стимул расти и прогрессировать.

Хочу поблагодарить «Тамбов», команда несмотря ни на что сохраняла мотивацию, я знаю, насколько это сложно. Ещё раз хочу их поблагодарить за игру, за те эмоции, с которыми они выходили на каждый матч. Немножко грустно за «Тамбов», за то, что команда прекратила существование. Но ребята молодцы.

На Дзюбу играли не специально. Появилась возможность догнать Сердара. В каких-то моментах старались играть на тех игроков, которым нужно было забивать, но это абсолютно такие рабочие моменты. Конечно, в таких моментах команда идёт навстречу индивидуальным успехам того или иного игрока», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».