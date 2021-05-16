Аджоев прокомментировал перенос матча «Арсенала» с «Уфой»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с переносом начала матча 30-го тура РПЛ с «Уфой» и оценил выступление команды в чемпионате.

«Итоги сезона мы подробно подведём чуть позже, хотя и так понятно, что он неудачный. Предстоит проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы, чтобы потом двигаться вперёд. С другой стороны, задачу, которая стояла перед нами в последних турах, мы решили. Безусловно, это не то, на что мы рассчитывали перед сезоном, на что настраивались сами и к чему приучили всех за последние три года, но это спорт, такое случается. Повторю, важно сделать верные выводы и вынести правильные уроки из этого чемпионата.

Ситуация с переносом игры в Уфе? Здесь нам по большому счету нечего комментировать. Это не была наша просьба, решение клубов или что-то подобное. Есть соответствующий пункт регламента соревнования, это юридическая норма, которая чётко прописана. Играть при той температуре, которая была на момент начала матча в Уфе, нельзя. Это вопрос здоровья футболистов, других участников матча. Поэтому начало встречи было перенесено. Решение абсолютно обоснованное и понятное. Поступить как-то иначе в той ситуации было невозможно, о чем уже есть соответствующее заявление РПЛ», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.