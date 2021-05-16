Ильин: «Спартак» – раздражитель. Все понимали, что им надо продвинуться вперёд

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин, оформивший дубль в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), высказался по поводу итогов сезона-2020/2021.

«Для команды сезон был неплохим, но могли больше. Главное разочарование – Кубок, в котором могли продвинуться дальше. Если говорить обо мне, то для меня он был хорошим. Результативные действия говорят об этом. Всегда хочется больше, да и в этом году тоже мог. Не хочется останавливаться на достигнутом, в том числе и в сегодняшнем матче не хотелось. Спортсмен и команда должны мыслить именно так.

«Спартак» – раздражитель, это первый фактор. Второй – хотелось завершить сезон на мажорной ноте перед болельщиками. Фанатов собралось много, как наших, так и «Спартака». Да и третий момент, все понимали, что «Спартаку» нужно как-то продвинуться вперёд. Это придавало свою изюминку игре и накалу. Личного ничего не было, просто им было нужно, а мы могли играть в футбол и получать удовольствие.

Особенного ничего от Талалаева не было перед игрой, он видел, как мы провели эту неделю, как готовились и хотели играть. Перед игрой он сказал меньше обычного, видел, что все готовы и тут нужно было не помешать», – сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.